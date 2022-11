Romania: dibattito sull'adesione di Bucarest all'Ocse presso l'ambasciata d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riconosciuto dall'ultimo rapporto dell'Anti-Bribery Working Group dell'Ocse, l'Italia ha promosso l'attuazione della Convenzione e ha contribuito in modo significativo agli sforzi contro la corruzione a numerosi livelli internazionali, realizzando vari programmi di capacity building", afferma il comunicato stampa. Il percorso della Romania verso l'adesione all'Ocse include la necessità di sviluppo di un approccio strategico per attuare i valori e gli standard della Convenzione anticorruzione. In questo senso l'esperienza dell'Italia, richiamata dai partecipanti al seminario, può rappresentare un efficace riferimento per le istituzioni romene. Come ricordato dal sostituto procuratore generale Salazar, "La lunga esperienza maturata dall'Italia nel settore del contrasto alla corruzione internazionale sosterrà il processo di avvicinamento della Romania alla convenzione anti bribery dell'Ocse ed al suo Gruppo di monitoraggio, nella prospettiva dell'adesione del Paese all'Organizzazione di Parigi." "La lotta alla corruzione è una sfida cruciale per la comunità internazionale, che non può essere vinta senza la partecipazione attiva delle imprese in partenariato con il settore pubblico", ha osservato il professor Gullo. "Nel percorso teso ad assicurare la parità di condizioni concorrenziali, l'integrità dell'impresa va perseguita anche attuando efficaci strategie di contrasto dei reati economici. L'Italia ha sviluppato un modello internazionalmente apprezzato di responsabilità penale d'impresa, volto a coinvolgere le persone giuridiche nel controllo condiviso del rischio corruzione, attraverso programmi di compliance". (segue) (Rob)