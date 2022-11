Romania: dibattito sull'adesione di Bucarest all'Ocse presso l'ambasciata d'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Durante ha sottolineato come "l'evento contribuisce al rafforzamento delle relazioni tra Romania e Italia e rappresenta una rilevante opportunità per la discussione e lo scambio di buone pratiche in questo ambito, anche alla luce della recente valutazione dell'Italia nel quadro dell'attuazione della Convenzione anticorruzione dell'Ocse". A sua volta, il segretario di Stato Luca Niculescu ha ribadito l'impegno risoluto della Romania a continuare la lotta contro la corruzione, nel contesto dell'adesione della Romania all’Ocse. Il rafforzamento del dialogo Romania-Italia in ambito Ocse conferma nuovamente il partenariato strategico rafforzato tra i due Paesi. Inoltre, il segretario di Stato Mihai Pasca ha precisato che il ministero della Giustizia della Romania è preparato per l'esercizio di valutazione che sarà effettuato da WGB e che a tal fine il ministro della Giustizia ha firmato la richiesta formale di adesione alla Convenzione anticorruzione. (Rob)