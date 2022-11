Libia-Italia: ambasciata italiana ospita incontro su cooperazione industriale ed economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Tripoli ha ospitato, ieri, un incontro a cui hanno partecipato membri della Federazione dell’industria libica e Romano Baruzzi, commissario per il commercio dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) di Tripoli. Lo riferisce l’ufficio relazioni della Federazione libica, precisando che tra i presenti vi era anche il presidente del consiglio di amministrazione, Rachid Sawan. Durante i colloqui, le parti hanno discusso le sfide più rilevanti da superare per rafforzare la cooperazione economica, industriale e commerciale tra Libia e Italia e le modalità per sostenere il coordinamento reciproco e la cooperazione tra l'economia, le imprese e l'industria nei due Paesi. (segue) (Lit)