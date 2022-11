Russia: premier Mishustin, continuiamo il dialogo con Onu e Turchia su accordo grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è stata costretta a sospendere la partecipazione all'accordo per l'esportazione di grano dai porti ucraini, ma continuerà il dialogo con le Nazioni Unite e la Turchia sulla questione. Lo ha affermato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, in una riunione del Consiglio dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. "Alla fine della scorsa settimana, la parte ucraina ha lanciato un attacco terroristico contro navi russe e navi civili a Sebastopoli. Adesso è impossibile garantire la sicurezza del corridoio umanitario creato, e siamo stati costretti a sospendere la partecipazione all'accordo sul grano. Tuttavia, continueremo il dialogo con le Nazioni Unite e la Turchia su questioni urgenti nell'ambito degli accordi firmati a Istanbul", ha affermato Mishustin. Il primo ministro russo ha sottolineato che, tenendo conto del raccolto di quest'anno, la Russia è pronta a fornire gratuitamente ai Paesi più poveri fino a 500 mila tonnellate di cereali, oltre a fornire grano a tutti gli Stati interessati "a prezzi ragionevoli".(Rum)