Cina: vicepremier Han inizia oggi visita a Singapore

- Il vice primo ministro della Cina, Han Zheng, inizia oggi una visita a Singapore. Han, ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, presiederà con l'omologo singaporiano, Heng Swee Keat, il 18mo incontro del Consiglio congiunto per la cooperazione bilaterale, la 23ma riunione del Consiglio direttivo Cina-Singapore per il Parco industriale di Suzhou, la 14ma riunione del Consiglio direttivo Cina-Singapore incentrata sulla Tianjin Eco-City e la sesta riunione del Consiglio direttivo Cina-Singapore per l'iniziativa dimostrativa sulla connettività strategica. La visita di protrarrà fino al 2 novembre. (Cip)