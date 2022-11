Governo: Fratoianni, sono ridicoli e pericolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla fine Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, quello che per divertirsi o per divertire indossava la divisa nazista è il nuovo viceministro ad Infrastrutture e Trasporti. E questi sarebbero quelli che "non hanno mai avuto simpatie per le dittature"? Ma per favore". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Sono ridicoli certo - conclude il leader di SI - ma anche pericolosi". (Rin)