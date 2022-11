Romania-Emirati: il produttore di energia rinnovabile Masdar interessato a investire a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Masdar degli Emirati Arabi Uniti, che si occupa di produzione di energia rinnovabile, è interessata ad investire in Romania, in collaborazione con Hidroelectrica, il più grande produttore di energia romeno. Lo ha annunciato in un messaggio su Facebook il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, che ha partecipato all'ADIPEC 2022, evento che ha riunito oltre 150 mila leader mondiali nel campo dell'energia. In questo contesto, Popescu ha discusso con Suhail Aimazrouei, ministro dell'Energia e delle infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, della cooperazione nel campo dell'energia, attraverso il coinvolgimento delle società degli Emirati in progetti di investimento nella produzione di energia rinnovabile e nucleare, ma anche sulla diversificazione e intensificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale. "Ho avuto anche un dialogo con i rappresentanti dell'azienda Masdar, che si occupa di produzione di energia rinnovabile. Sono interessati a investire nel nostro Paese in collaborazione con Hidroelectrica e li ho incoraggiati ad intensificare il dialogo per avviare i progetti il prima possibile", ha scritto Popescu. (Rob)