Cina: premier Li presiede oggi riunione capi di governo Organizzazione cooperazione Shanghai

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, presiede oggi la 21ma riunione del Consiglio dei capi di governo dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Secondo quanto annunciato dal portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, l'incontro sarà convocato in formato virtuale. Alla riunione prenderanno parte anche i rappresentanti del Comitato imprenditoriale dell'Organizzazione e del Consorzio interbancario Sco, oltre che rappresentanti della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico (Escap). (segue) (Cip)