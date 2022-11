Cina: premier Li presiede oggi riunione capi di governo Organizzazione cooperazione Shanghai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è un organismo intergovernativo a carattere permanente istituito nel 2001 allo scopo di rafforzare la collaborazione tra gli Stati aderenti in materia di sicurezza, antiterrorismo, economia ed energia. Nell'ambito del summit dell'Organizzazione tenuto il 15-16 settembre a Samarcanda, in Uzbekistan, l'Iran ha siglato il protocollo d'intesa per diventare un membro permanente della Sco, unendosi a Cina, Kazakhstan, Kirghizistan, India, Pakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan. L'adesione dovrebbe diventare effettiva nell'aprile del 2023. L'Egitto e il Qatar sono diventati partner di dialogo, aggiungendosi a Sri Lanka, Turchia, Cambogia, Azerbaigian, Nepal e Armenia. La Bielorussia, che ha lo status di osservatore come Afghanistan e Mongolia, ha avviato la procedura di accesso. (Cip)