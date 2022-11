© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All’interno del Pnrr ci sono 120 miliardi per le opere pubbliche. E' evidente che quando sono stati previsti non vi era stato l'aumento del 30 per cento delle materie prime. Oggi non possiamo non tenerne conto di questo e dobbiamo mettere mano rispettando i Regolamenti Ue". Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro alle Politiche Europee con deleghe a Pnrr e Politiche di Coesione, a Skytg24. (Rin)