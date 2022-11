© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caro bollette è la priorità assoluta del governo. Per ridurre i costi bisogna combattere la speculazione dando a livello Ue risposte unitarie, già così si controlla il prezzo del gas, ma non basta, bisogna recuperare risorse in un confronto con la Commissione Ue". Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro alle Politiche Europee con deleghe a Pnrr e Politiche di Coesione, a Skytg24. (Rin)