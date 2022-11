Israele: seggi aperti per elezioni legislative, presidente Herzog invita cittadini a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 6,8 milioni i cittadini aventi diritto di voto chiamati a recarsi alle urne oggi in Israele, per le quinte elezioni legislative dal 2019. Trentanove i partiti in corsa per i 120 seggi all’interno della Knesset, il parlamento monocamerale israeliano. Nell’occasione, il capo dello Stato di Israele, Isaac Herzog, ha lanciato un appello ai cittadini, esortandoli a recarsi alle urne. “È un privilegio enorme partecipare al processo di elezioni libere, pulite ed eque. Miliardi di persone in tutto il mondo non godono di questo privilegio", ha affermato il presidente israeliano, aggiungendo: “Senza ombra di dubbio, tutti i voti hanno un impatto. Chiunque pensi che il proprio voto non abbia importanza ha torto”. Anche il primo ministro in carica, Yair Lapid, ha lanciato un appello simile: “Vai a votare oggi per il futuro dei nostri figli e per il futuro del nostro Paese. Votate bene e buona fortuna a tutti noi", ha affermato il premier, evocando il nome del suo partito Yesh Atid, "C'è un futuro". (segue) (Res)