Israele: seggi aperti per elezioni legislative, presidente Herzog invita cittadini a votare (2)

- Uno dei maggiori quesiti sorti sulle elezioni è se il leader del partito di destra Likud, Benjamin Netanyahu, il premier più longevo della storia del Paese alla guida dell’esecutivo fino a giugno 2021, riuscirà a salire nuovamente in carica. Secondo quanto riferito su “Al Monitor” da Ben Gaspit, editorialista e analista di politica israeliana, le possibilità per una coalizione di governo sono vaste e “tutto può accadere”. In base agli ultimi sondaggi si profila una situazione simile alle passate tornate elettorali, con nessuna coalizione in grado di ottenere la maggioranza necessaria per formare un governo. Tuttavia, secondo i sondaggi diffusi prima del silenzio elettorale dalle emittenti israeliane “Kan”, “Canale 12" e "Canale 13”, la coalizione di destra guidata dal leader del partito Likud Netanyahu potrebbe ottenere 60 seggi, non sufficienti alla formazione di un governo, ma che potrebbero offrire possibilità in fase di trattative con altre compagini politiche. Il partito Yesh Atid potrebbe ottenere dai 24 ai 27 seggi, mentre l’alleanza tra i partiti della destra religiosa Otzma Yehudit e Noam, alleati di Netanyahu, potrebbe ottenere, sempre in base ai sondaggi, dai 14 ai 15 seggi. (Res)