Colombia-Venezuela: presidente Petro oggi a Caracas per incontro con Maduro (2)

- Lo scorso agosto i presidenti di Venezuela e Colombia, Nicolas Maduro e Gustavo Petro, hanno nominato i rispettivi ambasciatori nei due Paesi, riavviando di fatto le relazioni diplomatiche dopo tre anni di interruzione. I rapporti bilaterali erano stati interrotti nel febbraio 2019 per ordine del presidente Maduro in risposta al sostegno del governo dell'ex presidente Ivan Duque al leader di opposizione e autonominato presidente "ad interim", Juan Guaidó. Da allora molte cose sono cambiate e l'onda di presidenti di sinistra arrivati alla guida dei paesi della regione ha cambiato lo scenario politico, portando al potere capi di stato più tolleranti nei confronti delle autorità di Caracas. Maduro ha nominato come ambasciatore del Venezuela a Bogotà l’ex ministro degli Esteri, Felix Plasencia. Petro, per parte sua, ha nominato suo ambasciatore a Caracas Armando Benedetti, già senatore e presidente del Senato. (segue) (Mec)