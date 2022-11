Ucraina: Cirielli, Italia convintamente nella Nato, con gli Usa e con l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì il presidente del Consiglio Giorgia Meloni farà il suo esordio sul palcoscenico internazionale a Bruxelles. L'Italia non cambierà pelle: "L'Italia - spiega al "Mattino" Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri - starà dove deve stare e la storia della destra italiana ne è testimone. Già il Msi si allineò a questa scelta di campo sull'Alleanza Atlantica, allora era 'il male minore' perché poi la guerra fredda impose una decisa assunzione di responsabilità a favore della libertà e della democrazia. Sono gli stessi principi che ispirano l'azione della destra di governo oggi: l'Italia è convintamente nella Nato, con gli Usa e con l'Europa". Parte della sinistra e del M5s lancia accuse mettendo in guardia da decisioni che possano alimentare il conflitto a scapito delle trattative di pace: "Sono i pacifisti a senso unico. La collocazione dell'Italia radicata nel patto Atlantico ha assicurato decenni di pace, sviluppo e prosperità. Roma resterà ancorata a questo asse per lealtà verso l'alleanza, per un vincolo di riconoscenza verso gli Usa e la Nato e per una pragmatica questione di Realpolitik". "Le moderne dittature - continua il viceministro - si stanno sempre più caratterizzando per inaudita violenza e sanguinarie repressioni. Il nostro ancoraggio è al rispetto del diritto internazionale e alla via diplomatica e pacifica per la risoluzione dei conflitti". (segue) (Rin)