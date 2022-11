Ucraina: Cirielli, Italia convintamente nella Nato, con gli Usa e con l'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli aiuti militari all'Ucraina: "Lo abbiamo fatto responsabilmente quando eravamo opposizione, a maggior ragione lo faremo ora che siamo forza di governo, tenendo ben chiaro il concetto che la Russia ha aggredito l'Ucraina. E questo è inaccettabile". In merito invece all'ingresso di Kiev nella Nato, "da componente dell'Assemblea parlamentare della Nato posso confermare che l'Ucraina, pur non facendo parte integrante dell'Alleanza, è considerata un Paese alleato. L'ultima plenaria si sarebbe dovuta svolgere a Kiev e, per ovvi motivi, si è tenuta a Vilnius. Noi abbiamo sempre con grande chiarezza condannato l'aggressione da parte della Russia e pur volendo comprendere, in linea puramente teorica, le posizioni di Mosca nei confronti delle minoranze russofone esterne al territorio russo, non possiamo mai giustificare una annessione militare da parte di Putin, che viola la cornice del diritto internazionale". (Rin)