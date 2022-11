Ue: Cirielli, difenderò il Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, spiega in una intervista al "Mattino" quale sarà l'atteggiamento dell'Italia nei confronti dell'Ue: "L'Italia è il secondo Paese contribuente dopo la Germania: siamo e saremo in Europa a testa alta, rispettosi dei principi di solidarietà e cooperazione europei ma altrettanto fermi nella tutela degli interessi nazionali". Fd'I come forza politica si è spesso espressa criticamente circa i vincoli normativi europei che limiterebbero gli spazi di sovranità nazionale: "Auspico un'Europa che faccia fronte comune su temi importanti come difesa, immigrazione, lotta alla criminalità e al terrorismo. Dico no all'Europa delle etichette, della iper-burocrazia, che pone vincoli allo sviluppo delle eccellenze del Made in Italy e che rischia di comprimere la competitività dell'Italia". Salvini ha rilanciato sulla battaglia per portare in Italia la sede dell'Authority europea dei brevetti: "Una battaglia che condividiamo tenendo ben presente che non si può vincerle tutte". Di Maio da ministro degli Esteri ha portato l'Agenzia Ice, oggi Ita, dal Mise alla Farnesina ritenendo la tutela delle reti commerciali con l'estero strategica per lo sviluppo: "Tutto quello che concerne gli interessi e le relazioni economiche e di sviluppo con l'estero attiene alla politica estera. E d'altra parte sarà il presidente del Consiglio a delineare le linee di indirizzo strategico". Per quel che riguarda, infine, l'atteggiamento nei confronti della Cina: "La Cina è un grandissimo player economico-finanziario internazionale e un partner strategico di diversi Paesi. Manterremo saldi i nostri asset di cooperazione tenendo ben presente il rispetto dei principi di reciprocità affinché anche ai nostri operatori economici siano garantite le stesse condizioni offerte a Pechino dall'Italia", concliude Cirielli.(Rin)