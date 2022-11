Governo: Renzi, se Meloni farà bene saremo contenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è chi dice che Meloni si sta muovendo nel solco di Mario Draghi, a partire dalla richiesta di uno sforzo europeo contro il caro bollette: "Quello che qualcuno prima o poi dovrà pubblicamente riconoscere è che Draghi ha fatto bene al Paese. E chi come noi ha lavorato per cacciare Conte e mettere Draghi può andarne orgoglioso. Meloni ha fatto opposizione a Draghi ma sarà la prima a difenderne l'eredità economica. Non lo farà per scelta ideologica ma perché ne ha bisogno". Nodo giustizia: si parla di rinviare l'entrata in vigore della riforma Cartabia e di un decreto per 'salvare' l'ergastolo ostativo: "Credo che Nordio alla giustizia sia la migliore scelta del governo. Ma giudicarlo dopo una settimana è più ridicolo che banale. Le questioni della giustizia richiedono tempo e scelte coraggiose. Vedremo se il Guardasigilli sarà all'altezza della sua fama e delle aspettative che ha suscitato: io sono molto ottimista al riguardo. Le due norme di ieri servono sostanzialmente solo a guadagnare tempo. La partita vera si giocherà nei prossimi mesi", conclude Renzi. (Rin)