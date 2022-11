Russia-Ucraina: autorità di Kherson, nuova evacuazione dei residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata una nuova evacuazione dei residenti nella regione di Kherson. Come ha riferito all'emittente "Solovjev Live" il governatore russo della regione, Vladimir Saldo, la zona di evacuazione, che prima riguardava solo la riva destra del Dnepr, è stata estesa di 15 chilometri a causa delle informazioni sulla possibile preparazione da parte di Kiev di un massiccio attacco missilistico alla centrale idroelettrica di Kakhovka. "Evacuiamo circa 70 mila persone e le trasferiamo all'interno della regione di Kherson, così come in altre regioni della Russia", ha detto Saldo, specificando che la decisione di espandere la zona di evacuazione darà la possibilità di organizzare meglio la difesa del territorio. (Rum)