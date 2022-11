Cina-Pakistan: premier Sharif inizia visita ufficiale a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Pakistan, nel comunicato con cui ha annunciato la visita di Sharif, ha precisato che sarà accompagnato da una delegazione di alto livello comprendente anche il ministro degli Esteri, Bilawal Bhutto Zardari, e ha sottolineato che si tratta della prima visita in Cina da quando il premier ha assunto l'incarico, nell'aprile di quest'anno, e che il leader di Islamabad sarà tra i primi a recarsi a Pechino dopo il ventesimo congresso del Partito comunista cinese. Sharif, si legge nella nota, oltre a riunirsi con Li insieme alle rispettive delegazioni, sarà ricevuto dal presidente Xi Jinping. La visita ha l'obiettivo di fare il punto sulla partnership di cooperazione strategica "per tutte le stagioni" (come viene definita) e a farla avanzare ulteriormente: si attende la firma di diversi accordi e protocolli d'intesa in vari settori e un consolidamento della collaborazione per il Corridoio economico Cina-Pakistan. (Cip)