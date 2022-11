Sicurezza: Zangrillo, in Cdm distinguo su uso intercettazione per ragazzi ai raduni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ stato un Cdm molto sereno, c’è stata una condivisione su tutti i temi. Sul provvedimento per i rave party si è discusso sull'opportunità o meno dell’utilizzo delle intercettazione ma abbiamo convenuto che, essendo uno strumento molto invasivo, va utilizzato con criterio o per reati gravi". Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. "Abbiamo convenuto tutti che non fosse il caso di arrivare a questo punto", ha aggiunto. Alla domanda se però sul tema ci sia stato un "distinguo" tra le forze politiche, il ministro ha risposto: "Sì".(Rin)