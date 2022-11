Danimarca: elezioni anticipate, il Paese potrebbe ritrovarsi con un governo centrista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Danimarca tornano oggi alle urne per il rinnovo del Parlamento di Copenaghen, il Folketing. Le elezioni anticipate indette dalla premier uscente Mette Frederiksen potrebbero portare alla formazione di una coalizione di larghe intese, coinvolgendo il Partito socialdemocratico e forze liberali e centriste. Messa in difficoltà dai Radicali, alleati nel governo di minoranza, Frederiksen ha deciso a inizio ottobre di tentare la strada del voto per evitare di venire sfiduciata a causa dello scandalo relativo all’abbattimento di decine di milioni di visoni nella prima fase della pandemia di Covid-19. Una commissione parlamentare aveva infatti duramente criticato la premier, accusandola di aver preso una decisione sbagliata e di aver prevaricato i poteri dell’esecutivo in materia, di fatto violando le leggi nazionali, creando danni enormi all’industria di pellicce danese. Frederiksen aveva spiegato di aver agito in buona fede, di fronte al rischio di una mutazione del virus che sarebbe potuta passare dai roditori agli esseri umani. La scia di questo scandalo ha minato la solidità dell’alleanza di governo e ha dunque portato ad elezioni anticipate. (segue) (Sts)