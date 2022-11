Danimarca: elezioni anticipate, il Paese potrebbe ritrovarsi con un governo centrista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Frederiksen non sembra aver pagato in termini di popolarità: i Socialdemocratici restano il partito in testa ai sondaggi, staccando nettamente gli avversari con un 27 per cento di preferenze. Tale vantaggio non basterebbe però per portare alla vittoria il cosiddetto “blocco rosso”, formato dalle formazioni progressiste e ambientaliste, contrapposto al “blocco blu” composto dai partiti di centrodestra. A giudicare dall’attuale quadro politico danese, la tradizionale contrapposizione tra i due blocchi potrebbe venire superata e far convergere verso il centro l’equilibro del futuro esecutivo. Ad aprire a questa possibilità è stata del resto la stessa Frederiksen, che indicendo le nuove elezioni ha parlato di una prospettiva inedita, con un “governo ampio”. La premier uscente ha già del resto dato esempio di sapersi muovere anche su temi considerati appannaggio dei conservatori, promuovendo politiche restrittive in tema di immigrazione. A questo, Frederiksen ha però accompagnato il lancio di misure per rafforzare il welfare e aumentare le pensioni, in contrasto con alleati di governo come i Radicali, poco entusiasti rispetto ad una maggiore spesa pubblica. Altre formazioni del blocco rosso sono invece pronte a escludere un’alleanza con i Socialdemocratici nel caso venga portata avanti la politica di rimpatrio dei rifugiati in Ruanda. (segue) (Sts)