Roma: assessore Sicurezza, aggressione atto da codardi, baby gang vanno disinnescate

- Se ci fosse stata una pattuglia delle forze dell’ordine, ovviamente non sarebbe successo quello che abbiamo visto nel filmato. Ma se ce ne fosse stata una in piazza Trilussa, ci sarebbe stata un’altra strada scoperta. E non si può militarizzare la città. Così Monica Lucarelli, assessora del Campidoglio allo Sviluppo economico con delega alla Sicurezza in un intervista a la Repubblica. "Tra domani e giovedì riuniremo l’Osservatorio sulla sicurezza del I Municipio. Ho già sentito la presidente Lorenza Bonaccorsi. Per quanto riguarda le contromisure, è certo che i presidi delle forze dell’ordine sono importanti. Serve sempre una presenza maggiore, è chiaro. Ma non esiste una soluzione sola contro questo problema". "Dobbiamo conoscere meglio il problema che dobbiamo risolvere. Come nel caso delle violenze sessuali contro le donne, chiederemo alla prefettura un’analisi seria del fenomeno. Servono dati, servono i dettagli per capire come e dove intervenire. Abbiamo già iniziato a lavorarci". (segue) (Rer)