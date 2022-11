Roma: assessore Sicurezza, aggressione atto da codardi, baby gang vanno disinnescate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo individuato episodi di violenza legati alla delinquenza classica. Lo spaccio non c’entra, nemmeno il controllo del territorio. Dopo il Covid, dalla maxi-rissa al Pincio, è arrivato a Roma il fenomeno delle baby gang già visto soprattutto nel Nord Italia. Qui a Roma i ragazzi sono sempre del posto, spesso borderline anche per quanto riguarda la frequenza scolastica. L’abuso di alcol è spesso un fattore. Altrove, penso a Milano, in diversi casi i protagonisti sono stranieri". Parlando dell'aggressione al senza fissa dimora avvenuta la notte tra sabato e domenica a piazza Trilussa, Lucarelli aggiunge: "È un gioco da codardi ripreso per essere ripubblicato sui social. Roma non è meno sicura di altre città. Ma è vero che i casi stanno aumentando. Dobbiamo capire chi sono i ragazzi del filmato, dove e perché nascono i problemi. Per incidere davvero dobbiamo lavorare con serietà". (Rer)