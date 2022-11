Corea del Sud: strage di Halloween, ministro dell'Interno si scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno della Corea e Sud, Lee Sang-min, si è scusato per la ressa di Halloween che ha provocato la morte di 156 persone sabato sera a Seul. “Mi scuso profondamente con le persone per il recente incidente, avvenuto nonostante lo stato abbia la responsabilità della sicurezza delle persone", ha detto Lee in una sessione parlamentare. Il ministro, riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”, ha chinato la testa davanti ai parlamentai e alle telecamere e ha garantito che il governo farà il possibile per evitare il ripetersi di simili incidenti. Lee è stato molto criticato per le sue dichiarazioni secondo cui la ressa mortale sarebbe avvenuta anche in presenza di agenti di polizia e vigili del fuoco. Durante un briefing con i media Lee ha anche affermato che il numero di persone presenti sul posto al momento della strage fosse "come al solito". (segue) (Git)