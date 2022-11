Usa: elezioni, repubblicani in vantaggio per nomina governatore in Oklahoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano dell’Oklahoma, Kevin Stitt, è in vantaggio di nove punti percentuali rispetto al suo avversario democratico, Joy Hofmeister, per il rinnovo dell’incarico. Stando ad un sondaggio condotto dall’Emerson College, a meno di otto giorni dalle elezioni di medio termine, Stitt sta guidando la corsa con il 49 per cento dei consensi, rispetto ai 40 punti percentuali di Hofmeister. Il candidato democratico ha rafforzato il suo tasso di approvazione tra gli elettori indipendenti, raggiungendo il 43 per cento dei consensi contro il 33 registrati dal suo avversario. Tuttavia, questo non è abbastanza per vincere la gara: le stime indicano che il 52 per cento degli elettori nello Stato sostiene i repubblicani, tra i quali Stitt ha un tasso di approvazione del 75 per cento. (Was)