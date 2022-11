Brasile: Flavio Bolsonaro ringrazia elettori, "non smetteremo di lottare per il nostro Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Flavio Bolsonaro, figlio del presidente Jair e coordinatore della campagna per la rielezione del capo dello stato uscente, ha ringraziato gli elettori che domenica 30 ottobre hanno votato in favore di un nuovo mandato presidenziale del padre. "Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a salvare il patriottismo, che hanno pregato, sono scesi in piazza e hanno dato il proprio sudore per il Paese conferendo a Bolsonaro il maggior numero di voti della sua vita. Non smetteremo di lottare per il nostro Brasile", ha affermato Flavio Bolsonaro in una dichiarazione pubblicata sui social network. Il senatore è il primo membro della famiglia Bolsonaro a commentare i risultati elettorali di domenica. Finora, il presidente Jair Bolsonaro non ha rilasciato alcun commento. (Brb)