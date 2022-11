Usa: sparatoria nella notte a Chicago, almeno 14 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 14 persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta nella serata di lunedì a Chicago, nel quartiere di Lawndale. Secondo quanto riferito dalla polizia, tra le vittime coinvolte ci sarebbero anche tre bambini di tre, 11 e 13 anni. La sparatoria ha avuto luogo intorno alle 21:30 locali all’angolo tra California Avenue e Polk Street, e secondo i presenti gli assalitori avrebbero sparato da una macchina in movimento contro le persone che camminavano per strada. La polizia ha precisato che alcuni feriti sono in condizioni “critiche”, ma al momento non è stato riportato alcun morto a seguito dell’incidente. Una persona sarebbe stata investita da una macchina durante la confusione scaturita dall’incidente. La polizia ha spiegato che la sparatoria sarebbe durata solo pochi secondi. Le telecamere di sicurezza presenti sulla strada avrebbero filmato almeno due persone che sparavano dalla macchina, anche se al momento la polizia non ha fatto sapere alcun dettaglio sul movente o sui possibili sospettati. Le forze dell’ordine stanno indagando anche sui motivi che hanno spinto le persone a radunarsi all’angolo tra le due strade, precisando però che probabilmente “ci sono diversi motivi”. Uno dei presenti ha riferito che alcune persone si trovavano lì per commemorare un residente della zona recentemente scomparso per cause naturali. (Was)