Ue: Tajani, rafforzeremo nostra comunità a Bruxelles

- Il governo italiano rafforzerà la sua comunità a Bruxelles per fare in modo che l'Italia conti quanto Francia e Germania. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, intervenendo a “Quarta Repubblica”. Il governo italiano vuole “aumentare gli esperti dei vari ministeri che dovranno intervenire nei singoli dossier, come le nuove norme sul packaging. Stiamo lavorando tanto per fare contare di più l’Italia in Europa e nel mondo. Penso al commercio internazionale, dobbiamo lavorare di più per aprire nuovi mercati”, ha detto il ministro.(Res)