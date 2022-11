Brasile-Argentina: Fernandez, prima visita all'estero di Lula sarà a Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro testimonia la vicinanza personale e politica tra i due leader. Un "nuovo tempo" nella storia dell'America Latina. Così il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha salutato la vittoria di "Lula" alle elezioni. "Dopo tanto tempo di ingiustizie il popolo ti ha scelto di nuovo e la democrazia ha trionfato (...) sappi che qui hai un compagno per lavorare insieme nel benessere dei nostri popoli", ha scritto Fernandez sul suo profilo Twitter, considerando inoltre che la vittoria di Lula apre "un nuovo tempo di speranza e di futuro" per la regione. Alle congratulazioni personali di Fernandez si sono aggiunte quelle ufficiali del governo, attraverso il ministero degli Esteri. "Congratulazioni al popolo brasiliano per la giornata elettorale e al presidente eletto" si legge in una nota dove si sottolinea che "questa nuova tappa risulta di cruciale importanza per le relazioni bilaterali" e che il governo argentino si impegnerà a "rafforzare l'associazione strategica" tra i due Paesi. (Brb)