Usa: allo studio misure per proteggere i parlamentari dopo aggressione a Paul Pelosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Campidoglio Usa sta esaminando con attenzione la dinamica dell’aggressione della scorsa settimana contro Paul Pelosi, marito della presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, per stabilire “se e come cambiare” le linee guida da mettere in pratica per proteggere i parlamentari e le loro famiglie. Una fonte anonima informata dei fatti ha riferito al portale di informazione “Axios” che al Congresso si respira una “crescente preoccupazione” per quanto riguarda la sicurezza e le minacce nei confronti dei parlamentari, in vista delle elezioni di medio termine. Una serie di consiglieri e funzionari di entrambe le camere del Congresso hanno confermato al portale che sono allo studio alcune iniziative per incrementare la sicurezza dei parlamentari, una volta che sarà concluso il recesso parlamentare, a metà novembre. Paul Pelosi è stato aggredito a martellate dal 42enne David DePape, che sabato scorso si è introdotto nella sua abitazione di San Francisco, in California, alla ricerca della moglie. (Was)