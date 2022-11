Usa: aggressione a Paul Pelosi, autorità statali accusano assalitore di tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore distrettuale di San Francisco, in California, ha accusato David DePape, che la scorsa settimana ha aggredito con un martello Paul Pelosi, marito della presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, di tentato omicidio. La procuratrice Brooke Jenkins ha annunciato che nei confronti dell’uomo sono stati avanzati anche altri capi d’accusa: furto con scasso, aggressione aggravata, abusi su una persona anziana, sequestro di persona e minacce nei confronti di un funzionario pubblico e della sua famiglia. L’uomo, 42 anni, dovrebbe essere citato in giudizio già martedì primo novembre, e rischia tra dai 13 anni di prigione all’ergastolo. Le accuse delle autorità statali sono arrivate dopo quelle annunciate dal governo federale: il dipartimento della Giustizia ha incriminato DePape per aggressione aggravata e tentato rapimento. L’uomo ha fatto irruzione nella casa nella notte tra venerdì e sabato scorso, armato di un martello, mentre la presidente della Camera dei rappresentanti si trovava a Washington, e trovando quindi solo il marito. A quel punto, DePape avrebbe aggredito Paul Pelosi con il martello, chiedendo dove fosse la moglie. Il marito della presidente è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di una frattura cranica. (Was)