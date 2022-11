Usa: Elon Musk ha chiesto a Twitter di lavorare ad una nuova versione dell’app Vine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha chiesto agli ingegneri di Twitter di lavorare ad una nuova versione di Vine, applicazione per la creazione e la condivisione di video chiusa nel 2016. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al portale di informazione “Axios” che il fondatore di Tesla ha chiesto allo staff della piattaforma di riesaminare il “code base” di Vine, ossia il codice sorgente utilizzato per costruire l’applicazione, mai cambiato dalla sua chiusura. Vine era stata acquistata proprio da Twitter nel 2012, che ha annunciato la sua chiusura nel 2016. “Servirà molto lavoro”, ha detto una delle fonti. Musk ha acquisito la piattaforma portando a termine l’accordo da 44 miliardi di dollari raggiunto ad aprile, diventando il primo azionista della società. (Was)