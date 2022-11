Somalia: attentato, governo chiede medici a Kenya, Turchia, Egitto ed Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due autobombe sono esplose presso la sede del ministero dell’Istruzione, situato al Chilometro 5, conosciuto come Soobe, un’area centrale e molto trafficata della capitale. Nel confermare l'attentato, rivendicato dal gruppo jihadista, il presidente Hassan Mohamud ha ribadito la sua determinazione a combattere i miliziani. “Rafforzeremo il nostro impegno per sconfiggerli una volta per tutte”, ha dichiarato, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa somala “Sonna”. Il duplice attentato si inserisce nel quadro della rafforzata offensiva governativa lanciata da Mohamud contro Al Shabaab dopo la sua elezione a presidente. La scorsa settimana l'esercito nazionale somalo (Sna) ha ucciso 17 miliziani di al Shabaab a Hawadley, nel Medio Scebeli, a seguito di intensi combattimenti. Secondo quanto riferito dall'esercito in una nota ripresa dai media statali, l'operazione è stata condotta in collaborazione con le milizie locali e ha visto la partecipazione anche della squadra d'élite dell'Agenzia nazionale di intelligence e sicurezza (Nisa). Il mese scorso l'esercito somalo, in collaborazione con le milizie locali e le forze speciali Usa, ha avviato una massiccia offensiva nelle regioni del Medio Scebeli, di Hiran, di Galgadud e di Bai. Nelle operazioni, stando a quanto riferito dalle autorità di Mogadiscio, sono stati uccisi oltre 150 terroristi di al Shabaab. Il presidente Hassan Sheikh Mohamud ha insistito sul fatto che utilizzerà tutte le risorse disponibili per sconfiggere il gruppo jihadista, che controlla ancora vaste aree rurali del centro e del sud del Paese. (Res)