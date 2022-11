Ucraina: Zelensky, stiamo facendo il possibile per ripristinare forniture di luce e acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta facendo tutto il possibile per ripristinare l'approvvigionamento energetico e idrico in tutte le regioni colpite oggi dagli attacchi della Russia. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale. "Complimenti oggi alla nostra aeronautica militare e a tutti coloro che sono coinvolti nella protezione dei cieli. La maggior parte degli obiettivi che i terroristi hanno identificato come bersagli sono stati salvati. Solo questa mattina, i terroristi hanno usato 55 missili da crociera per un attacco massiccio e 45 di questi sono stati abbattuti. Continueremo a rafforzare la nostra difesa aerea", ha detto Zelensky. "Ogni dieci colpi, i terroristi devono sprecare almeno altri quattro missili. La Russia ha un record ancora peggiore per quanto riguarda i droni, compresi quelli forniti dai suoi partner iraniani. E il mondo lo vede. Vede che l'ex 'secondo esercito del mondo' non è più nemmeno il ventiduesimo in termini di efficacia. E faremo di tutto per farcela", ha proseguito Zelensky. "I terroristi russi non hanno quei missili che potrebbero colpire la volontà ucraina di vivere. Vivete civilmente e prendetevi cura l'uno dell'altro. Né l'esercito, né il terrore, né altro, la Russia sarà in grado di conquistare l'Ucraina", ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)