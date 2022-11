Energia: Biden, grandi aziende petrolifere guadagnano grazie alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi compagnie petrolifere stanno registrando profitti record sfruttando la guerra in corso in Ucraina. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Negli ultimi mesi, tutti si sono fatti avanti e hanno lavorato per il Paese, tranne le grandi aziende petrolifere, che potrebbero investire di più negli Stati Uniti, rafforzando la produzione nazionale e abbassando i prezzi in capo alle famiglie”, ha detto, aggiungendo che ogni azienda ha diritto ad un giusto compenso per il lavoro e l’innovazione che porta avanti. “Tuttavia, i profitti di questi ultimi tre mesi sono inaccettabili, e non sono stati registrati per avere fatto qualcosa di nuovo o innovativo: è ora che queste aziende rispettino il loro impegno nei confronti del Paese”, ha affermato, aggiungendo che le grandi società energetiche pagheranno tasse più elevate sui profitti se non ci sarà un cambiamento nel loro approccio. (Was)