Usa-Brasile: Biden si congratula con Lula, focus su cooperazione e sfide globali

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente eletto brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, congratulandosi per la sua vittoria alle elezioni, Durante la telefonata, riferisce una nota, il presidente Usa si è complimentato con le autorità brasiliane per aver organizzato un processo elettorale libero, trasparente e democratico. I due leader hanno discusso il futuro della cooperazione tra i due Paesi, concordando sulla necessità di lavorare insieme per affrontare sfide comuni come il contrasto al cambiamento climatico, la crisi alimentare, la tutela della democrazia e la gestione dei flussi migratori. (Was)