Italia-Qatar: ministro Difesa Al Attiyah saluta militari dell'operazione Orice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Salem bin Hamad Al Nabit, e dal Generale Mohammed Abdullatif Al-Mannai, consigliere del vice premier per la Coppa del Mondo 2022, ha espresso l’apprezzamento del Qatar e del suo staff per il consolidato rapporto di collaborazione e fiducia con l’Italia. Tutto ciò anche alla luce dei risultati conseguiti al termine della “Watan 2022”, l’esercitazione multinazionale interforze e interagenzia promossa dal primo ministro e Ministro dell'Interno Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al-Thani, presidente del Comitato di Sicurezza per la Coppa del Mondo 2022, che ha visto la partecipazione delle forze armate del Qatar e di tredici Paesi alleati, tra cui l’Italia, nel testare i piani di sicurezza, la capacità di risposta e la cooperazione di tutti gli attori coinvolti all’insorgere di rischi potenziali, interni ed esterni, che potrebbero minare il regolare svolgimento della storica manifestazione. (segue) (Com)