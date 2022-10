Italia-Qatar: ministro Difesa Al Attiyah saluta militari dell'operazione Orice (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita, organizzata nella base di Al Qaqaa, quartier generale del contingente italiano su base Brigata “Sassari”, si è conclusa con un’attività dimostrativa delle capacità esprimibili dal dispositivo nazionale interforze in termini di materiali, equipaggiamenti, mezzi e sistemi in dotazione alle unità specialistiche delle tre Task Forces presenti in teatro. Intanto ieri, a suggellare lo stretto rapporto di amicizia tra i due Paesi, una delegazione del Comitato Esecutivo del Ministero della Difesa per la Coppa del Mondo FIFA 2022 ha salutato l’arrivo dei militari italiani con la consegna di uno speciale regalo di benvenuto contenente un tocco di cultura locale, il tradizionale “shal” invernale, che rappresenta anche la mascotte della Coppa del Mondo Fifa. All’interno della confezione anche una spilla commemorativa, disegnata per l’occasione e realizzata su misura in Qatar, una pratica guida tascabile e alcune utili informazioni sul Paese. (Com)