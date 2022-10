Somalia: attentato, governo chiede medici a Kenya, Turchia, Egitto ed Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Somalia ha formato un nuovo comitato per coordinare l'emergenza sanitaria dopo il duplice attentato messo a punto da Al Shabaab nel cuore di Mogadiscio, che sabato ha provocato almeno 120 morti ed oltre 300 feriti. Lo riferiscono i media somali, precisando che le autorità hanno chiesto a Kenya, Turchia, Egitto ed Arabia Saudita di inviare medici in aiuto al Paese, privo di una banca del sangue. Il comitato sarà guidato dal ministro della Salute, Ali Haji Adan, e coordinerà anche la campagna per donare il sangue lanciata dalle autorità, mentre difficoltose rimangono le evacauzioni dei feriti per via aerea. Sabato due autobombe sono state fatte esplodere davanti al ministero dell'Istruzione, un luogo molto trafficato conosciuto come Soobe dove nel 2017 Al Shabaab effettuò un altro attentato con oltre 500 morti. Secondo la polizia, obiettivi dell'attacco erano il presidente Hassan Sheikh Mohamud, il primo ministro Hamza Abdi Barre e i leader dei cinque Stati federatii somali, riuniti per discutere di strategia antiterrorismo al vicino Jazeera Palace Hotel. Fra i feriti sono riportati anche un fotoreporter dell'agenzia stampa Reuters e un giornalista di Voa, mentre un altro giornalista somalo è morto dell'attacco. (segue) (Res)