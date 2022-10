Brasile-Argentina: Fernandez, prima visita all'estero di Lula sarà a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo viaggio all'estero del presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio "Lula" da Silva, sarà in Argentina. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, al termine dell'incontro tenuto oggi a San Paolo con il futuro presidente del Brasile a solo un giorno dalla proclamazione della sua vittoria al ballottaggio delle elezioni presidenziali. "Con Lula condividiamo l'idea della necessità di integrazione dell'America Latina, che la democrazia si consolidi in tutto il continente, che i processi elettorali vengano rispettati e di crescere come regione", ha detto Fernandez. "Con Lula questa volta abbiamo parlato più del futuro che del passato", ha aggiunto il presidente argentino, sottolineando di aver voluto essere presente "in una giornata di riscatto del popolo brasiliano". Il presidente argentino ha quindi annunciato che la prima visita di Lula all'estero sarà in suolo argentino. "Mi ha dato la grande gioia di dirmi che la sua prima visita sarà in Argentina", ha detto. (segue) (Brb)