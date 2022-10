Usa: Elon Musk ha trasferito 50 dipendenti da Tesla a Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha trasferito più di 50 dipendenti da Tesla a Twitter, dopo aver completato l’acquisizione della piattaforma la settimana scorsa. Stando ad alcuni documenti interni visionati dall’emittente “Cnbc”, si tratterebbe soprattutto di ingegneri informatici provenienti dalla divisione che si occupa dell’intelligenza artificiale e del pilota automatico dei veicoli elettrici prodotti dalla compagnia. Poco dopo aver portato a termine l’accordo da 44 miliardi di dollari raggiunto ad aprile per acquisire la piattaforma, Musk ha licenziato il top management della compagnia e rimosso dall’incarico tutti i membri del consiglio di amministrazione, diventando amministratore unico della società. Oltre ai 50 dipendenti in arrivo da Tesla, ce ne sarebbero almeno altri due provenienti dalle aziende Boring Company e Neuralink, sempre di proprietà di Musk. Tra le persone coinvolte ci sarebbero amici, consiglieri e sostenitori della cerchia ristretta del fondatore di Tesla, tra cui Jared Birchall, amministratore delegato di Neuralink e capo del “family office” di Musk; l’imprenditore Jason Calacanis; e il chief operating officer fondatore di PayPal, David Sacks. In arrivo da Tesla ci sarebbero invece Ashok Elluswamy, direttore per lo sviluppo del software; Milan Kovac, direttore per lo sviluppo del pilota automatico e del robot TeslaBot; e Maha Virduhagiri, senior director per lo sviluppo del software. Non è ancora chiaro se i dipendenti saranno effettivamente trasferiti da una società all’altra, oppure se continueranno a lavorare in entrambe le realtà. (Was)