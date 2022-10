Ucraina: Borrell condanna ritiro Russia da accordo di grano, "usa cibo e fame come armi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna la sospensione da parte della Russia dell'iniziativa sul grano ed esorta Mosca a revocare la sua decisione e a riprendere immediatamente l'attuazione dell’accordo. Lo afferma Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, in una dichiarazione diffusa oggi. “Dall'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la Russia ha usato cibo e fame come armi. Le azioni deliberate della Russia, tra cui la distruzione delle scorte, l'interruzione della produzione e l'imposizione di restrizioni alle quote sulle proprie esportazioni di prodotti alimentari e fertilizzanti, hanno esacerbato la crisi della sicurezza alimentare globale”, afferma Borrell. La decisione della Russia “ostacola l'esportazione del grano tanto necessario per affrontare la crisi alimentare globale”. La Russia, dichiara l’Alto rappresentante, “è l'unica responsabile della crisi globale della sicurezza alimentare causata dalla sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina e dal blocco dei porti marittimi ucraini”. (Beb)