Congo-Kinshasa: entra nel vivo il processo sulla morte dell'ambasciatore Attanasio, mercoledì la terza udienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio le autorità congolesi avevano annunciato l’arresto dei presunti autori dell’omicidio, presentati come probabili membri del gruppo armato ribelle Balume Bakulu. Secondo quanto riferito in conferenza stampa dal comandante della polizia della provincia del Nord Kivu, Aba van ang Xavier, i sospetti hanno confessato di essere i responsabili dell’agguato in cui il 22 febbraio 2021 scorso rimase ucciso l’ambasciatore Attanasio. Secondo quanto dichiarato alla stampa dal comandante provinciale, tuttavia, l’uomo sospettato di aver sparato all’ambasciatore – che risponde al nome di “Aspirant”, aveva tuttavia preso la fuga ma era stato rintracciato. Stando alle dichiarazioni del funzionario, quando “Aspirant” ha sparato all’ambasciatore gli altri membri della banda “si sono molto dispiaciuti” perché intendevano rapire il diplomatico e chiedere in cambio un milione di dollari per il suo rilascio. Secondo Xavier, il gruppo a cui appartengono questi uomini – arrestati in circostanze da lui non specificate – è responsabile anche di altri recenti rapimenti nella regione, in particolare di membri di organizzazioni umanitarie. Oltre ai presunti responsabili dell’omicidio Attanasio, a gennaio le autorità di Kinshasa hanno arrestato anche altri due “gruppi” accusati dalla polizia di aver commesso vari omicidi e attentati efferati. Come riferito a “Nova” dal portavoce del governatore militare del Nord Kivu, Sylvain Ekenge, “delle sei persone fermate, quattro si ritiene abbiano partecipato direttamente al tentato sequestro dell’ambasciatore”. Il portavoce ha distinto l’azione di questi “banditi attivi in zona a fini di riscatto” dall’azione “terrorista” dei gruppi armati contro cui l’esercito ha lanciato da mesi un’offensiva nelle regioni orientali dopo la proclamazione dello stato di emergenza militare in vigore dallo scorso maggio. “Non c’è ancora evidenza su chi sia il mandante dell’attacco, e da questo punto di vista le autorità di polizia preferiscono non diffondere per ora altre informazioni per non mettere a rischio le operazioni in corso”, aveva concluso, giustificando cosi anche il silenzio politico sul caso. (segue) (Res)