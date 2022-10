Francia-Brasile: Macron sente Lula, elezione apre strada a rilancio relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il presidente eletto brasiliano, Luis Inacio "Lula" da Silva, durante il quale si è complimentato per la sua recente elezione che "apre la strada ad un rilancio della relazione bilaterale in tutti i settori". Lo rende noto l'Eliseo. "Tra gli assi prioritari della cooperazione, (i due leader) hanno evocato la preservazione del clima e della biodiversità", ha fatto sapere Parigi, spiegando che "l'Amazzonia è una sfida importante per la Francia e il Brasile". I due Paesi, infatti" condividono "una frontiera in questa zona con la Guyana", ha aggiunto l'Eliseo.(Frp)