Germania-Iran: Djir-Sarai, chiudere la moschea blu di Amburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La moschea blu di Amburgo deve essere chiusa perché l’Istituto islamico della città (Izh), che la gestisce, diffonde “la propaganda del regime dei mullah” dell’Iran, responsabile di violazioni dei diritti umani. È quanto affermato dal segretario generale del Partito liberaldemocratico (Fdp), Bijan Djir-Sarai, secondo cui l’Izh deve essere “chiuso immediatamente”. Per Djir-Sarai è, infatti, “intollerabile” che l’Izh possa portare avanti “le sue macchinazioni antidemocratiche”. Diretto da Mohammad Hadi Mofatteh, l’Izh si presenta come ente apolitico. Tuttavia, secondo l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca, l’Izh è “sul piano politico, organizzativo e del personale una centrale all’estero del regime di Teheran”. Lo stesso Mofatteh riferirebbe direttamente alla Guida suprema dell’Iran, il grande ayatollah Ali Khamenei. Intanto, il vicedirettore dell’Izh, Seyed Soleiman Mousavifar, è stato espulso dalla Germania per vicinanza a Hezbollah, il partito sciita libanese appoggiato dall’Iran. Le formazione è stata messa al bando in Germania, dalle cui autorità è classificata come organizzazione terroristica. (Geb)