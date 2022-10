Italia-Qatar: ministro Difesa Al Attiyah saluta militari dell'operazione Orice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro di Stato per gli affari della Difesa del Qatar, Khalid bin Mohamed Al Attiyah, ha omaggiato il contingente interforze a guida dell'Esercito italiano responsabile dell’operazione “Orice”, la missione bilaterale di supporto alle Forze Armate qatariote per la sicurezza della Coppa del Mondo Fifa 2022 in programma dal 20 novembre al 18 dicembre prossimi nel Paese. Lo riferisce in una nota la missione Orice, sottolineando come l'autorità qatariota abbia manifestato l’apprezzamento del governo del Qatar e suo personale per il consolidato rapporto di fiducia e collaborazione con l’Italia nel campo della Difesa e il supporto alle Forze Armate qatariote per la sicurezza dei Mondiali di calcio. “I rapporti tra Italia e Qatar rivestono un’importanza di assoluto rilievo per entrambi i Paesi, tra i quali esiste un solido rapporto di cooperazione nel campo della Difesa. Continuiamo a lavorare insieme per intensificare le nostre relazioni strategiche in numerosi e diversificati settori”, ha dichiarato Al Attiyah nel corso dell’incontro con il Generale di Brigata Giuseppe Bossa, comandante del contingente. (segue) (Com)