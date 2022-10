Italia-Qatar: ministro Difesa Al Attiyah saluta militari dell'operazione Orice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi di poter contribuire al regolare svolgimento di una rassegna globale come i Mondiali di calcio”, ha affermato il Generale Bossa a margine dell’incontro. “Il rilevante contributo italiano al rafforzamento della capacità di sicurezza dell’apparato di difesa delle Forze Armate locali nel corso della Coppa del Mondo 2022 rappresenta una straordinaria opportunità per dare ulteriore slancio al rapporto privilegiato esistente tra l’Italia e il Qatar, partner strategico nell’area mediorientale”. Tesi peraltro ribadita dall’ambasciatore d’Italia in Qatar, Paolo Toschi, secondo il quale “la presenza dei nostri militari a tutela dei Mondiali di calcio è l’opportunità di mostrare capacità militari - ma anche tecnologiche e industriali - che tutto il mondo ammira e fa parte di un partenariato sempre più strategico per l’intero sistema Paese. In questo contesto, il settore difesa e sicurezza costituisce uno dei capisaldi delle relazioni bilaterali, che si estendono dall’ambito politico-istituzionale a quello economico e commerciale, inclusi i risvolti energetici, dai legami scientifici e di ricerca alla cultura”. All’incontro, oltre al diplomatico, era presente anche l’addetto per la Difesa presso l’ambasciata a Doha, il colonnello dell’Esercito Angelo Del Lungo. (segue) (Com)