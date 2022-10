Giustizia: De Priamo (Fd'I), ergastolo ostativo segnale che lotta a mafie è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Il provvedimento sull'ergastolo ostativo, approvato oggi in sede di Consiglio dei ministri, "ribadisce la necessità di contrastare le mafie con provvedimenti adeguati e sancisce il principio secondo cui gli interventi in materia carceraria non possono risolversi solo con provvedimenti svuota carceri". Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "Il primo atto del governo Meloni lancia un chiarissimo segnale sulle priorità poste in agenda dal nuovo esecutivo - spiega -. Non mancheranno gli interventi per il miglioramento delle condizioni carcerarie, ma con la conferma dell'ergastolo ostativo si potrà operare senza che i boss mafiosi vengano liberati e rimessi in condizione di continuare a gestire traffici illeciti. Il governo Meloni - aggiunge - ha iniziato una seria politica di rinnovamento del sistema penale e carcerario, mantenendosi sul solco tracciato da eroi della lotta alla mafia come Falcone e Borsellino". (Com)